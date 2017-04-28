График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу на сайте МОЭК можно выяснить онлайн

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: график опубликован в СМИ.

Согласно информации, опубликованной на сайте Московской объединенной энергетической компании, 10 мая в столице начнутся профилактические отключения горячей воды в жилых домах на время проведения ремонтных.

"Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий", - говорится в сообщении МОЭК.

Всего работами ужшкммт будут охвачены 71 000 зданий, 33 тысячи из которых - жилые дома. Еще в 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на период проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году горячая вода отключаться не будет.

Все работы по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.

Для того, чтобы узнать точный график отключения горячей воды в Москве по адресу 2017, необходимо воспользоваться специальным сервисом МОЭК, указав в форме название улицы и номер дома.

Как подчеркнули в МОЭК, "если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация".