Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 28 апреля 2017.

Гороскоп на сегодня Овен. Овны сегодня переживают много радостных и волнующих минут, половина из которых будет связана с личной жизнью, а другая с карьерным ростом. Звезды советуют не идти на поводу внешних обстоятельств, а самим творить свою судьбу.

Гороскоп на сегодня Телец. Тельцы будут как магнитом притягивать к себе ссадины, синяки и царапины. Астрологи рекомендуют не заниматься ужшкммт сегодня ремонтом, не садиться за руль и внимательно смотреть под ноги.

Гороскоп на сегодня Близнецы. Близнецы откроют сегодня новые перспективы и удачу. Не исключено, что у вас получится все, чтобы вы не задумали. Стоит поверить в себя и постараться, и вам удастся то, что никак не получалось.

Гороскоп на сегодня Рак. Представителям этого знака звезды приготовили чистое небо над головой и гармоничные отношения с близкими людьми. Правда, ожидается много умственной работы, но вы в силах с ней справиться.

Гороскоп на сегодня Лев. Львы получат шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на вашей судьбе. Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства.

Гороскоп на сегодня Дева. Тенденции 28 апреля помогут Девам обеспечить себе безбедную старость. Многие будут наслаждаться комфортом и безопасностью, а если деньги помогут осуществить ваши мечты, то счастье будет безмерным.

Гороскоп на сегодня Весы. Сегодня Весам захочется новых впечатлений в любви, которые они обязательно получат. Но учтите, что все это чревато не только приятными, но и печальными последствиями.

Гороскоп на сегодня Скорпион. Скорпионам лучше ограничить себя во всем, и в эмоциях, и в общении, и в еде, и в алкоголе. В дорогу лучше не отправляться. Если у вас есть возможность, побудьте дома и не начинайте важных дел.

Гороскоп на сегодня Стрелец. Для Стрельцов период ознаменуется большим количеством встреч, переговоров и будет связан с необходимостью менять правовую основу существующих отношений. Проявите свои деловые качества в полную меру, но при этом не нарушайте правовых норм.

Гороскоп на сегодня Козерог. Астрологи советуют Козерогу уйти от обыденности и рутины, чтобы потом не сожалеть о зря потерянном времени. Физические и психические нагрузки могут плохо отразиться на самочувствии.

Гороскоп на сегодня Водолей. Водолеи получат шанс собрать информацию по какому-то важному для вас вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может пригодиться, поэтому не стоит отвлекать внимание окружающих на себя.

Гороскоп на сегодня Рыбы. У Рыб в этот день может выплыть то, что вам хотелось бы скрыть от посторонних взоров. Остерегайтесь любых излишеств - в еде, питье или любовных отношениях. Приведите в порядок свои бумаги и документы.