Праздничные дни в мае 2017: как отдыхаем в мае 2017 года, когда выходные дни?

До последнего весеннего месяца осталось пару дней. А значит россиян все чаще и чаще волнует вопрос, как мы работает и отдыхаем в мае 2017 года.

Календарь майских праздников 2017 ранее опубликовал Минтруда. Граждан успокоили – в мае достаточно выходных и праздничных дней, добавились лишние дни за счет переноса праздников.

Итак, в мае нас ждет 31 календарный день, из которых, 20 будут рабочими и 11 входными и праздничными. А именно майские ужшкммт праздники 2017 года начнутся с 29 апреля по 1 мая (3 дня) и с 6 мая по 9 мая (4 дня).

Давайте разберем подробно как россияне будут отдыхать на майские праздники в 2017 году:

29 и 30 апреля — это суббота и воскресенье, выходные дни.

1 мая, понедельник – выходной праздничный день.

2-3-4-5 мая — обычные рабочие дни.

6 и 7 мая — суббота и воскресенье, обычные выходные.

8 мая — отдыхаем за субботу, 7 января.

9 мая — праздничный день.

10 мая — на работу.

Таким образом выходных хватит для отличного отдыха.