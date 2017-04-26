Гороскоп на сегодня, 27 апреля 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 27 апреля 2017.

Гороскоп на сегодня Овен

Овнам 27 апреля можно немного расслабиться и просто общаться с приятными людьми. Вы почувствуете себя более уверенно, если вас будет сопровождать соратник, партнёр, помощник или кавалер (дама). Вы получите новости и свежие впечатления не только от друзей, но и от совершенно незнакомых людей.

Гороскоп на сегодня Телец

У Тельцов настал не самый подходящий момент для энергичной ужшкммт индивидуальной деятельности и решительных шагов. Однако есть области, где Тельцам пора прийти к более или менее основательному выводу. Это может быть сфера вашей самореализации, контактов, поездок, образования, вопросов, связанных с домом. Определяя своё место среди других людей следует помнить о таких понятиях, как долг, служение, справедливость, гармония. Для работы лучше выбирать напарников, разделяющих ваши взгляды.

Гороскоп на сегодня Близнецы

Звезды советуют Близнецам в общении с любимыми проявить эстетизм, обходительность. Вас могут заинтриговать такие качества человека, как загадочность, таинственность, необычность, прогрессивность. Рожденные в июне смогут проявить себя в качестве мастера ухаживания или обольщения. Этот день подходит для отдыха и занятий искусством.

Гороскоп на сегодня Рак

У Раков в этот день могут появиться или активизироваться тайные увлечения и надежды. Вы почувствуете себя уютнее, если у вас есть уголок для уединенных мечтаний и фантазий. Не исключена склонность к идеализации дома, семьи, брака, кровных, партнёрских или дружеских уз. При этом отношение к потенциальной опасности может быть слишком благодушным. Для принятия деловых решений время неподходящее.

Гороскоп на сегодня Лев

У Львов наступило прекрасное время для прогулок на воздухе, дружеских визитов, а также романтических мероприятий. Также не забывайте, что в эти сутки возрастет потребность в комфорте, в подходящей психологической атмосфере общения, в эстетическом оформлении любых контактов. Вы станете желанным гостем, если сумеете оставаться внимательным слушателем, доброжелательным собеседником.

Гороскоп на сегодня Дева

Астрологи советуют Девам поделиться с другими хорошим настроением. Это поможет продлить приятные ощущения, сохранить веру в лучшее будущее. Таким образом можно гармонизировать рабочие и семейные контакты, уладить финансовые вопросы. Принимая решения в материальной сфере прислушайтесь к чужим мнениям и интуиции.

Гороскоп на сегодня Весы

Весы целый день будут склонны идеализировать либо себя, либо окружающих людей, либо происходящие события. Дети, друзья, возлюбленные, единомышленники будут казаться самыми лучшими на свете. Звезды рекомендуют по возможности отложить другие дела и посвятить эти сутки общению с дорогими людьми или даже животными. Взаимные уступки в этот день окажут смягчающее влияние даже на самые сложные отношения.

Гороскоп на сегодня Скорпион

Скорпионы будут гадать, какое решение принял их партнер. Также они будут ломать голову о том, что думают другие. 27 апреля представителям этого знака лучше отложить открытое выступление, предложение, признание и оформление официального соглашения. Это день уединения на природе или в уютном месте. Спокойное сосредоточение создаст более подходящие условия для работы вашей интуиции, фантазии, воображения.

Гороскоп на сегодня Стрелец

Стрельцам рекомендуется ничего не требовать при общении с партнёрами, друзьями, родственниками, случайными собеседниками. Обязательно выражайте им свою симпатию и признательность. Не забывайте делать им комплименты. Время подходит для пребывания в среде единомышленников, поддержания неформальных связей, для распространения оригинальной информации.

Гороскоп на сегодня Козерог

Астрологи советуют Козерогам найти как можно больше хорошего и обнадеживающего в своих недавних достижениях, знакомствах, контактах. Не размышляйте слишком долго о неприятностях и окажите дополнительную любезность начальнику или коллегам по работе. В этот день нужно соблюдать мягкую тактику общения и обходить острые углы.

Гороскоп на сегодня Водолей

Водолеям также следует проявить миролюбие и блюсти этикет Рожденные в середине февраля могут внезапно обнаружить в себе телепатический дар. Однако будьте внимательны: уникальные способности могли вам только показаться.

Гороскоп на сегодня Рыбы

Рыбы смогут сгладить любой конфликт благодаря учтивости и деликатности. В этот день следует соблюдать политику невмешательства и мирного сосуществования. При этом лучше отложить по возможности официальные решения и встречи.