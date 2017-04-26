Степашин рассказал, как Ельцин отдал приказ снести мавзолей Ленина

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассказал, что в 1998 году Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина.

Экс-премьер РФ Сергей Степашин рассказал в интервью журналу "Историк" о том, как в 1998 году тогдашний президент России Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина. Номер еще не вышел. Выдержки из него приводит "Интерфакс".

"Мне Борис Николаевич поручал снести мавзолей. Это был 1998 год", - сказал Степашин. В тот момент он возглавлял МВД и находился в командировке в Великобритании.

"Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: "Сергей Вадимович, я принял решение - сносим мавзолей Ленина". Я говорю: "Ну хорошо, а МВД тут причем?" Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок.

"Хорошо, - говорю, - задачу я понял, я - министр ужшкммт и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы - президентом", - отметил Степашин, добавив, что стал убеждать Ельцина в том, что не стоит сносить мавзолей.

"По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?" Ельцин поворчал, но мои аргументы услышал", - отметил Степашин.

Как писал Topnews, 20 апреля нынешнего года в Думу депутатами от фракций ЛДПР и «Единой России» был внесен документ о юридическом механизме перезахоронения останков. В частности, парламентарии предлагают в обязательном порядке создавать межведомственные комиссии при решении вопроса о перезахоронении останков исторических личностей. Позднее единороссы отозвали свои подписи под законопроектом.

Забальзамированное тело Ленина хранится в мавзолее с 1924 года.