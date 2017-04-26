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Ученые нашли способ создать на Марсе озеро и возродить на нем жизнь

Опубликовано 26.04.17 12:23 Ученые нашли способ создать на Марсе озеро и возродить на нем жизнь

Американские ученые предложили сделать часть Марса более похожей на Землю, направив туда небольшой астероид.

Сделать часть Марса пригодной для жизни, направив туда небольшой астероид, предложила группа американских ученых. Концепция Mars Terraformer Transfer ("Изменение Марса методом терраформирования") предусматривает использование к 2036 году автоматической межпланетной станции Shepard ("Пастух") для того, чтобы сначала пристыковаться к небольшому по массе небесному обломку, а затем направить его на поверхность Марса, сообщает ТАСС.

Падение астероида приведет к таянию подпочвенного льда и к образованию озера в кратере, размеры которого ужшкммт составят около 9 км в диаметре. Авторы гипотезы уже подобрали для него название - "Озеро Мэтью". Рядом с этим водоемом могли бы размещаться жилые купола марсианских колонистов.

Прежние проекты предусматривали создание пригодных для жилья конструкций объемом в тысячи кубометров. Новая концепция предлагает создавать укрытия гораздо большей вместимости, сравнимой по площади со стадионами". Оранжереи, размещенные в таких помещениях, обеспечили бы со временем марсианскую колонию продовольствием.

Обитатели марсианской колонии, по замыслам авторов концепции терраформирования Красной планеты, могли бы заниматься добычей редкоземельных элементов, которые можно было бы добывать из метеоритов, падавших на поверхность Марса на протяжении миллиардов лет. В случае если бы первый проект терраформирования Марса оказался успешным, в 2061 году могла бы быть предпринята еще одна попытка направить на его поверхность более крупный астероид.
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