Курс доллара и евро на сегодня, 25 апреля 2017: прогноз экспертов - евро может обвалиться через две недели

Курс валют на сегодня, 25 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 25 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 апреля 2017 составляет 56,07 руб., курс евро на сегодня - 60,84 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 25 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,69 руб. при покупке и 57,81 руб. при продаже банком, курс евро на 25 апреля 2017 равен 59,26 руб. и 62,76 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков констатирует, что на новой торговой неделе курс ужшкммт рубля будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов: с одной стороны, экспортеры будут продавать валюту для уплаты налога НДПИ, конечный срок уплаты которого истекает 25 апреля, а с другой - конъюнктура нефтяного рынка складывается не в пользу нашей валют.

"Другим фактором ослабления рубля будет ожидаемое снижение ставки рефинансирования Банком России на ближайшем заседании 28 апреля. Как намекнула глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, дискуссия сейчас идет только о размере шага на снижение ставки", - цитирует специалиста "Российская Газета".

К тому же дополнительным источником ослабления рубля может стать интерес россиян к покупке иностранной валюты в преддверии майских праздников.

Говоря о паре евро-рубль, эксперт отмечает, что от своих минимальных значений в районе 59,50 она смогла отойти на фоне фронтального укрепления курса после объявления результатов первого тура выборов президента во Франции, подтвердивших лидерство Эммануэля Макрона. Однако эйфория еврооптимистов может оказаться преждевременной.

"Второй тур президентского марафона во Франции состоится через две недели 7 мая. В прошлом году мы неоднократно становились свидетелями, как не сбывались прогнозы дружного хора политологов, а многочисленные опросы электората не смогли предсказать итоги голосования на референдуме в Британии и президентской кампании в США", - отмечает Сергей Коробков.

По его словам, в случае неожиданного провала системного политика курс евро рискует моментально упасть к паритету с долларом и даже уйти ниже ватерлинии.

"Повлиять на курс евро способно и заседание Европейского ЦБ, которое пройдет 27 апреля во Франкфурте. Пока повода для повышения ставки рефинансирования в зоне обращения единой европейской валюты не наблюдается, курс евро будет находиться в широком диапазоне 1,0580-1,0880 доллара, а пара EUR/RUB в ближайшую неделю сохранится в диапазоне 59,80-61,20", - отметил эксперт.