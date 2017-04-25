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Какой сегодня праздник: 25 апреля 2017 года в России отмечается церковный праздник Радоница

Опубликовано 24.04.17 23:53 Какой сегодня праздник: 25 апреля 2017 года в России отмечается церковный праздник Радоница

25 апреля 2017 года также отмечают День борьбы с малярией, а в народе вспоминают Василия Парильщика.

Какой церковный праздник сегодня, 25 апреля: Радоница

На девятый день после Пасхи отмечается Радоница или Радуница. Она приходится на вторник Фоминой недели (в некоторых регионах – в понедельник). В 2017 году Радуница выпадает на 25 апреля.

Это народно-христианский праздник. В этот день традиционно поминают усопших. Название этого праздника произошло от слова "радость" и содержит в себе надежду на воскресение и вечную жизнь.

В этот день запрещается оплакивать усопших. Считается, что нужно ужшкммт помолиться за их душу и помянуть добрыми словами. В этот день не рекомендуется громко разговаривать, ругаться, веселиться и курить возле могил родственников, плохо отзываться об умерших. Запрещается поминать усопших водкой и другими алкогольными напитками. Нельзя посещать кладбища беременным. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом.

На Руси считали, что новолуние на Радоницу сулит хороший урожай.

Какой сегодня праздник сегодня, 25 апреля:  День борьбы с малярией

Ежегодно 25 апреля отмечается Всемирный день борьбы с малярией. Эта памятная дата была учреждена в 2007 году инициативой Всемирной организации здравоохранения.

Этот праздник пропагандирует глобальные усилия человечества по обеспечению эффективной борьбы против малярии - ряда инфекционных заболеваний, которые передаются человеку через укусы малярийных насекомых, в частности, комаров. Для малярии характерны такие симптомы как лихорадка, озноб, увеличение селезенки и печени. 

Каждый год от этой болезни умирают около одного миллиона человек, а заражаются ей до 500 миллионов. Эпицентр заболевания сосредоточен в Африке. Определенный риск инфицирования имеют жители Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. В особую группу риска входят составляют дети в возрасте до 5-и лет и старики.

Какой народный праздник сегодня, 25 апреля: Василий Парильщик 

25 апреля в народе вспоминают преподобного Василия Парийского – епископа города Парии. Святой жил в веке и являлся ярым иконопочитателем и пал во время иконоборческих гонений, которые были широко распространены в Византии.

На Руси крестьяне прозвали Василия Парильщиком, поскольку в это время весна вовсю парила над землей. В этот день охотники выбирались в лес и пристально следили за медведями: эти звери вылезали из берлоги и могли незаметно напасть.

В этот день вспоминали поговорки о зайцах.

"Заяц, а ну-ка выскакивай из-за куста", - приговаривал охотники, стараясь выманить зайца из кустов.

"Заяц сед, видно, навидался бедняга бед", - также говорили в народе, жалея этого зверя. 
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