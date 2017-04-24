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Блогеры: Samsung Galaxy S8 опасен для животных

Опубликовано 24.04.17 11:41 Блогеры: Samsung Galaxy S8 опасен для животных

Позже в Samsung объяснили, почему Galaxy S8 опасен для собак.

В соцсетях пользователи, изучавшие видеоролики на YouTube с тестами смартфона Samsung GALAXY S8, обсуждают наличие на аккумуляторе гаджета значка с изображением перечеркнутой собаки. По мнению экспертов, производитель предупреждает, что батарею нужно прятать от домашних животных.

В итоге Samsung пришлось пояснить, что в собранном Galaxy S8 нет прямой опасности для домашних питомцев, а с новым предупредительным символом компания просто решила позаботиться о братьях наших меньших. Символ перечёркнутой ужшкммт собаки, находящийся внутри смартфона, должен напомнить пользователям, разобравшим устройство в домашних условиях, что аккумуляторы нельзя давать питомцам или оставлять там, где животные могут их укусить, пишет Лайф.

Находящееся внутри аккумуляторов вещество может быть опасно для любых живых существ, причём в лучшем случае зверь отделается проблемами с пищеварением, а в худшем — может получить ожог полости рта, пищевода или желудка.

Данный символ ещё не является обязательным стандартом и не требуется ни в одной из стран, но так компания надеется напомнить, что аккумуляторы — не лучшая игрушка для животных.
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