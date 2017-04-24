Курс доллара на сегодня, 24 апреля 2017: рубль успешно сопротивляется попыткам его ослабить

Курс валют на сегодня, 24 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 апреля 2017 составляет 56,23 руб., курс евро на сегодня равен 60,31 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,09 руб. при покупке и 58,21 руб. при продаже банком, курс евро на 24 апреля 2017 равен 58,82 руб. и 62,32 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин считает, что курс рубля сегодня, 24 апреля 2017, скорее ужшкммт всего, будет следить за нефтью, и изменять курс по отношению к доллару и евро с оглядкой на баррель, стоимость которого в минувшую пятницу под давлением пыталась уйти ниже уровня в 52 доллара. Эксперт считает, что новая торговая неделя будет достаточно нервной для рубля, так как для нее будут характерны сразу несколько разнонаправленных факторов, способных серьезно повлиять на курс национальной валюты.

"Давить на рубль, стремясь ослабить его по отношению к доллару и евро, будет нефть. Вполне возможно, что она будет стремиться уйти к 50 долларам за мерную бочку, а помогать "черному золоту" в этом движении будут сомнения участников рынка в том, что усилий картеля ОПЕК и неприсоединившихся к картелю стран по ограничению добычи будет достаточно для достижения баланса рынка. Особенно учитывая поднимающую голову сланцевую нефть", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Однако главным событием недели, по словам Белкина, станет очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 28 апреля.

"Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уже намекнула на то, что ставка может быть снижена еще на 0,25-0,5 процента. С одной стороны, это, безусловно, негативно скажется на рубле. Но с другой - на предыдущее снижение ставки рынок практически не обратил никакого внимания. И шанс, что история повторится, также есть", - отметил специалист.