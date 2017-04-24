24 апреля отмечается Международный день защиты лабораторных животных. Также сегодня отмечается Международный день солидарности молодежи, а в народе отмечают Водогон.

Какой сегодня праздник 24 апреля 2017: Международный день защиты лабораторных животных

24 апреля 2017 года зоозащитные организации по всему миру отмечают Международный день защиты лабораторных животных – праздник, учрежденный Международной ассоциацией по борьбе с болезненными экспериментами над братьями нашими меньшими в 1979 году, когда был подписан договор о прекращении препарирования подопытных зверьков между Тюменским университетом (кафедра зоологии) и ИнтерНИЧ. По договору, организация ИнтерНИЧ предоставила Тюменскому университету специальное оборудование ужшкммт и разработала программу по изучению студентами зоологии, не умерщвляя и не препарируя при этом животных.

Проект позволил сохранить жизнь многим представителям животного мир, а вскоре с ИнтерНИЧ в рамках программы защиты лабораторных животных начали сотрудничать и другие учебные заведения.

Какой сегодня праздник, 24 апреля 2017: Международный день солидарности молодежи

24 апреля по инициативе Всемирной молодежной федерации отмечается День солидарности молодежи. Впервые он был отмечен в 1957 году. Его целью стало стремление общественности обратить внимание государственных органов, а также СМИ к жизни и проблемам молодежи.

Какой народный праздник сегодня, 24.04.2017: Водогон

В народе 24 апреля чествуют память святого Антипия Пергамского – близкого ученика Иоанна Богослова и епископа Пергамскоу церкви. По преданию, язычники принуждали преподобного прекратить проповедовать христианство, но Антип оказался непреклонным, за что и был умерщвлен. Верующие тайно забрали его тело и похоронили согласно обычаям, а над его могилой позже воздвигли храм. Гробница святого Антипия превратилась в место паломничества.

Люди на Руси чтили Антипа чтили как исцелителя от боли, особенно зубной. В народе он получил прозвище Водогон, поскольку, считалось, что в этот день половодье достигало своего пика. Однако если лед к этому моменту с рек не сходил, значит крестьяне ожидали плохого урожая.

"Хлеб народится, коль будет водица", - говорили люди в этот день.

На Водогона наблюдали за погодой: наличие дождей обещало грибной год, о том же самом говорили заморозки. Как правило, в этот день не проводились полевые работы, семена не сеялись, а рассада не рассаживалась, так как этот день считался неблагоприятным для такой работы.