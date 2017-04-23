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Супружеская пара из России утонула во время дайвинга во Французской Полинезии

Опубликовано 23.04.17 17:49 Супружеская пара из России утонула во время дайвинга во Французской Полинезии

Россияне погибли во время дайвинга в районе острова Ахе.

Во Французской Полинезии три дайвера погибли во время погружения в пещеру на глубине 60 метров у острова Ахе, сообщает РИА Новости.

По данным верховного комиссариата Франции, двое утонувших — супружеская пара из России. Тела пока не подняты на поверхность.

Погибшими оказались 28-летняя выпускница факультета журналистики МГУ Татьяна Макарова и ее супруг 32-летний профессор математики Алексей Зыкин, уточняет телеканал РЕН-ТВ. Также вместе с ними утонул инструктор Жиль Дэме.

На фото: Алексей Зыкин

Сообщается, что для россиян это было не ужшкммт первое погружение. Сейчас устанавливаются обстоятельства их гибели. Друзья Алексея в соцсети выражают соболезнования.

"Сегодня трагически ушли из жизни наши друзья Леша Зыкин и Таня Макарова. Леша и Таня были потрясающими людьми, обладающими внушительным списком положительных и только таких качеств", — написал один из друзей погибших.

По мнению одного из инструкторов по подводным прогулкам дайвером могла сгубить паника

"Один из дайверов мог начать паниковать, а другие захотели ему помочь, в этом случае очень быстро теряется воздух", — приводит слова инструктора агентство.
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