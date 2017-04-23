Какой сегодня праздник: 23 апреля 2017 в России отмечается церковный праздник Терентия Маревного

23 апреля отмечается Всемирный день книг и авторского права. Также 23 апреля отмечается День английского языка, а РПЦ вспоминает Терентия Маревного.

Какой сегодня праздник 23 апреля 2017: Всемирный день книг и авторского права

23 апреля отмечается ежегодный праздник День книг и авторского права. Это одно из важнейших событий в мировой литературе, приуроченное ко дню рождения гениального английского драматурга Уильяма Шекспира, которому было решено отдать уважения на Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в 1995 году во Франции.

Благодаря книгам человек получает знания об окружающем мире, развивается, получает новые ужшкммт идеи, знания и вдохновение, познает красоту мироздания. Книга является основой творческого потенциала и образовательного процесса.

День английского языка

Впервые День английского языка был отмечен в 2010 году. Его цель заключается в укреплении традиций многоязычия, а дата празднования также приурочена ко дню рождения английского поэта Шекспира. Английский язык считается сегодня ведущим во всем мире. На нем разговаривает около двух миллиардов человек на Земле.

Какой церковный праздник сегодня, 23.04.2017: Терентий Маревный

Православный мир 23 апреля вспоминает тридцать трех мучеников, в том числе Помпия, Терентия и других страдальцев за веру в середине 200-х годов.

По народным приметам, в этот день солнце обычно показывается в мареве (тумане), откуда и пошло название даты на Руси - Терентий Маревный.

Люди верили, что покрытое дымкой утреннее солнце сулит хороший урожай, а отсутствие тумана являлось дурным знаком. В этом случае крестьяне перепахивали поле и заново его засеивали. Также в этот день люди занимались двором и огородом, разгребая накопившийся зимой мусор.