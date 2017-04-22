СМИ: Киркорова обвиняли в смерти 70-летнего охранника после концерта в казино Трампа

Обвинения в адрес российского певца рассматривал суд штата Нью-Джерси.

Суд штата Нью-Джерси, США, рассматривал обвинения в адрес российского певца Филиппа Киркорова в причастности к происшествию, повлекшему смерть 70-летнего американского гражданина Томаса Роджерса.

Как пишет Life, трагедия произошла на концерте Киркорова в Атлантик-Сити в апреле 2004 года, в казино Trump Taj Mahal, принадлежащем Дональду Трампу. Во время концерта Киркоров, спускаясь в зал к зрителям, грубо оттолкнул пожилого охранника, отвечавшего за безопасность звезды в зоне у сцены. Мужчина упал, сильно ударился и потерял сознание. После концерта секьюрити попал в больницу, а потом ещё несколько лет ужшкммт мучился от сильных болей. В итоге мужчина скончался во время очередной операции в марте 2009 года.

Во время судебного процесса, начатого семьей Роджерса, Киркоров оправдался тем, что спускаясь со сцены, якобы не увидел охранника из-за яркого света и инстинктивно оттолкнул "помеху" на своём пути, но очевидцы утверждают, что артист сделал это намерено, схватив охранника и толкнув его руками.

"Когда Роджерс упал, Киркоров не попытался помочь ему, он стоял и смеялся, а потом концерт продолжился", - сказано в судебных документах.

По словам коллег пожилого охранника, после случившегося им не позволили приблизиться к Киркорову и его окружению и разобраться с ЧП. В итоге представители семьи пострадавшего обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать случай.

В сентябре 2009 года американский суд после рассмотрения обстоятельств дела установил, что Киркоров частично виновен в произошедшем, но признал, что охранник пострадал в том числе из-за собственной ошибки в инструктаже во время работы на концерте.

Фактически Киркорова оправдали — суд присяжных вынес свой вердикт 10 сентября 2009 года, объявив, что певец не совершал нападения и не наносил побоев охраннику, а также установив в характере инцидента "51% халатности у Роджерса и 49% у Киркорова".