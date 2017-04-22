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"Сегодняшний приговор был смертным": в США россиянина Селезнева приговорили к 27 годам тюрьмы

Опубликовано 21.04.17 22:42 "Сегодняшний приговор был смертным": в США россиянина Селезнева приговорили к 27 годам тюрьмы

Суд присяжных в США ранее признал Селезнева виновным по 38 пунктам из предъявленных ему 40.

Россиянин Роман Селезнев, обвиняемый властями США в кибермошенничестве, приговорен к 27 годам заключения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газета the Seattle Times.

Отметим, что по данным обвинения, Селезнев "заработал как минимум $170 млн на краже более 2 миллионов номеров кредитных карт и продаже их на черном рынке". Более того федеральный прокурор назвал Селезнева "одним из ведущих мировых поставщиков краденных данных кредитных карт".

Суд присяжных в США ранее признал Селезнева виновным по 38 пунктам ужшкммт из предъявленных ему 40. Ему грозило более 30 лет лишения свободы.

Сам Роман Селезнев в письменном заявлении, которое зачитал его адвокат Игорь Литвак, назвал приговор равносильным смертному.

"Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства. Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моем физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным", — считает Селезнева.

"Я не связан с политической войной между США и Россией, я просто человек, гражданин России", — добавил Селезнев. "Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю", — говорится в заявлении.

Добавим, что Селезневу 32 года. Его дело вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.
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