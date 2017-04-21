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В Киргизии задержали боевика, готовившего теракт на 9 мая

Опубликовано 21.04.17 17:44 В Киргизии задержали боевика, готовившего теракт на 9 мая

Предположительно, мужчина планировал провести в День победы теракт, устроив взрыв в одной из стран СНГ.

Киргизии полиция задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на день Победы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По делу о подготовке к теракту задержали мужчину 1994 года рождения. Он родился в Ошской области на юге Киргизии.

По данным следствия, задержанный боевик был завербован в 2013 году и затем переправлен в Сирию, где присоединился к бандитским группировкам. Террорист лично участвовал в боевых действиях ужшкммт в САР и массовых казнях пленных. В настоящее время он содержится в СИЗО ГКНБ. Возбуждено уголовное дело.

После его задержания стало известно, что он «получил задание совершить теракт» на территории стран СНГ «в период празднования дня Победы». Детали готовящейся атаки в Киргизии не уточнили.
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