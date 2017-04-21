Отец Дианы Шурыгиной остался без прав из-за пьяной езды

Также суд оштрафовал отца скандально известной жертвы изнасилования.

В Ульяновске местный суд оштрафовал отца скандально известной звезды ток-шоу "Пусть говорят" Дианы Шурыгиной Алексея на 30 тысяч рублей и лишил его водительских прав сроком на 1,5 года. Также ему грозят обязательные работы до 50 часов или административный арест на 15 суток из-за того, что мужчина не спешит оплачивать штраф,.

Как пишет "ДеньОнлайн", еще в ноябре 2015 года на одной из улиц Ульяновска дежурил ужшкммт экипаж ДПС. В полночь внимание инспекторов привлек автомобиль, который они остановили для проверки.

За рулем транспортного средства находился 38-летний Алексей Шурыгин. Правоохранители заподозрили, что водитель пьян, и при свидетелях провели экспресс-тест. В итоге доза алкоголя в выдохе отца Дианы Шурыгиной оказалась в два раза выше допустимой нормы — 0,34 мг/л при разрешённых 0,16 мг/л, уточняет Life.

Мужчине был назначен штраф, а также суд лишил его водительского удостоверения. Однако Шурыгин так и не оплатил штраф, и 10 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство. Кроме того, за ним числятся ещё четыре неоплаченных штрафа от ГИБДД на общую сумму в семь тысяч рублей.