Курс доллара на сегодня, 21 апреля 2017: прогноз экспертов - доллар обрушится до 50 рублей в мае

Курс валют на сегодня, 21 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 21 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 апреля 2017 составляет 56,41 руб., курс евро на сегодня - 60,61 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 21 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,14 руб. при покупке и 58,26 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 58,99 руб. и 62,49 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик Альпари Роман Ткачук констатирует, что ужшкммт с начала года рубль укрепился по отношению к доллару и евро на 8% на волне популярности российской валюты у инвесторов в качестве валюты депонирования при операциях carry trade.

При этом после ослабления в 2014-2015 годах курс российской валюты достаточно стабилен: в нем были учтены и снижение цен на нефть, и санкции западных стран, поэтому в текущем году валютный риск вложений в российскую валюту не такой высокий.

"Впрочем, у carry trade есть и обратная сторона. Капитал здесь спекулятивный. Рано или поздно Центробанк опустит ставку до 7-8 процентов. А такой уровень доходности уже менее интересен инвесторам. Они постепенно начнут закрывать свои позиции в российских активах", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Также аналитик считает негативными факторами возможный рост а геополитической напряженности или закрытие западными фондами позиций в российских ценных бумагах.

"Не стоит рассчитывать, что курс пары доллар/рубль опустится в район 50-52. Более вероятно, что в мае мы увидим доллар/рубль в диапазоне 55-57, а евро/рубль - в рамках 59,5-62. Для россиян это означает, что в мае они смогут приобрести евро и доллары для летних отпусков по привлекательному курсу", - оценил перспективы Ткачук.

Он отметил, что в ближайшие месяцы для рубля многое будет зависеть и от динамики нефтяных котировок.