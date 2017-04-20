Путин подписал указ о призыве 142 тыс. запасников на военные сборы

В 2017 году военнообязанные запаса пройдут двухмесячные сборы в ВС России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году сборов для военнообязанных запаса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно первому пункту указа, максимальный срок сборов устанавливается в два месяца. Призыв осуществляется в вооруженные силы, в органы государственной охраны и органы ФСБ.

Конкретные детали призыва на сборы из запаса пока остаются неизвестными: в приказе есть два секретных ужшкммт пункта, кроме того, сроки сборов должны быть согласованы с органами исполнительной власти субъектов РФ. На них же, а также на правительство, возлагается ответственность за проведение сборов.

Два из пяти пунктов указа предназначены «для служебного пользования».

По подсчетам РЕН-ТВ, в ВС будут направлены 142 тысячи человек.