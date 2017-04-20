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В Госдуму внесли законопроект о захоронении Ленина

Опубликовано 20.04.17 13:12 В Госдуму внесли законопроект о захоронении Ленина

Законопроект о захоронении Владимира Ленина, который внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" и ЛДПР, приурочен ко дню рождения вождя большевиков 22 апреля.

Депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина. По словам депутатов, законопроект приурочен ко дню рождения вождя большевиков 22 апреля, передает RT.

Авторами инициативы стали Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко и Николай Брыкин, представляющий Госдуму в Верховном суде.

«Согласно поправкам в закон «О погребении», мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идёт о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения ужшкммт которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесённый законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение», — пояснил инициативу Владимир Сысоев.

Заявивший о своем намерении баллотироваться в мэры Москвы экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков также говорил о необходимости провести референдум по захоронению тело Ленина, напоминает "МК".

При этом на днях закончился очередной двухмесячный срок, на который Мавзолей закрывался для посещений в связи с обновлением мумии Ленина специалистами Всероссийского института лекарственных и ароматических трав.

Накануне социологи «Левада-Центра» провели опрос, в ходе которого более половины респондентов высказались за захоронение Ленина.
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