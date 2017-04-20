Reuters опубликовало детали плана вмешательства России в ход президентских выборов в США

Источники Reuters сообщили, что план вмешательства в американские выборы в 2016 году разработал Российский институт стратегических исследований и утвердил Путин.

Российский Институт стратегических исследований (РИСИ) разработал план по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает "Дождь" со ссылкой на Reuters и трех действующих и четырех бывших чиновников американской администрации.

По их словам, РИСИ разработал два документа, связанных с президентскими выборами в США, которые прошли в ноябре 2016 года. Первый — это стратегия, разработанная в июне. Она циркулировала в высших кругах российского правительства. В документе содержалась рекомендация начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях ужшкммт и государственных СМИ, чтобы склонить избирателей к выбору президента с более мягкой позицией по отношнию к России, чем та линия, которой придерживалась администрация Барака Обамы.

Вторая бумага была написана в октябре. В ней говорилось о высокой вероятности победы Хиллари Клинтон на выборах. Авторы исследования рекомендовали прекратить пропаганду в поддержку Трампа и вместо этог сосредоточить внимание на нарушения на выборах, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов и репутацию Клинтон.

«У Путина все время была эта цель, и он попросил институт разработать для него план», — заявил один из собеседников агентства, бывший высокопоставленный сотрудник разведки.

В публикации агентства утверждается, что в одном из "документов" институт якобы рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить американских избирателей занять более мягкую позицию в отношении РФ, чем проводившийся курс администрации Барака Обамы, занимавшего на тот момент пост президента США, отмечает РИА Новости.

При этом неназванные источники агентства утверждают, что данные "документы" циркулировали в "высших кругах" российского правительства, но этому утверждению также не приводится никаких доказательств. Источники агентства Рейтер заявляют, что наличие этих "документов" стало решающим аргументом для администрации Обамы, обвинившей РФ в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.

В Кремле и RT отказались дать комментарий Reuters. Пресс-секретарь Sputnik назвал «абсолютной ложью» утверждения об участии издания в кампании по вмешательству в выборы.