Курс доллара на сегодня, 20 апреля 2017: обвал рубля - это дело времени, прогнозируют эксперты

Курс валют на сегодня, 20 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 20 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 апреля 2017 составляет 56,17 руб., курс евро на сегодня равен 60,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,14 руб. при покупке и 58,26 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 58,99 руб. и 62,49 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев уверен, что ужшкммт курс рубля сегодня, 20 апреля 2017, вряд ли будет меняться в больших пределах, ведь на рынках царит довольно вялое настроение.

"При этом ничего хорошего нет, когда понятно, что ситуация стабильного курса создана вполне искусственно. И в результате - только дело времени, когда эта ситуация нарушится. А нарушится она обязательно не в пользу рубля, курс изменится достаточно резко и не очень ожидаемо. Как и всегда, впрочем", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По его словам, в случае существенного изменения курса национальной валюты на величину порядка 10% к горизонту 60 рублей и больше, спекулянты тут же побегут с рынка, что приведет к еще более глубокому обрушению курса.

"К сожалению, выйти из этой ситуации уже достаточно сложно. Потому что, когда держат такую высокую ставку при такой низкой инфляции, ни к чему хорошему в итоге это не приводит. Тем более, что, казалось бы, можно снизить ставку, но ее все-таки, думаю, будут держать до последнего, опасаясь роста индекса потребительских цен", - отметил Игорь Николаев.