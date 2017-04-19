Мероприятие началось с минуты молчания в память об ушедшем из жизни первом президенте фестиваля "Золотая маска" – актере Георгии Тараторкине.

В Москве объявили лауреатов премии «Золотая маска»

В Москве проходит церемония вручения театральной премии «Золотая маска». Мероприятие началось с минуты молчания в память об ушедшем из жизни первом президенте фестиваля "Золотая маска" – актере Георгии Тараторкине.

В итоговый список номинантов в этом сезоне вошли 28 драматических спектаклей «большой» и «малой» формы, 13 опер, пять балетов и девять спектаклей современного танца, четыре спектакля в жанре «оперетта/мюзикл», а также восемь кукольных спектаклей.

Категория "Оперетта-мюзикл"

Как пишет "Газета.Ru", в ужшкммт категории «Оперетта-мюзикл» лучшим спектаклем назван «Биндюжник и король» (Театр юного зрителя, Красноярск). Эта же постановка получила награду за лучшую работу режиссера (Роман Феодори).

Лучшая работа дирижера — у Андрея Алексеева в спектакле «Белый Петербург» (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург).

За лучшую женскую роль отмечена Мария Биорк («Преступление и наказание», Театр мюзикла, Москва), за лучшую мужскую роль — Виктор Кривонос («Белый. Петербург», Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург).

Лучшую роль второго плана сыграл Владимир Гальченко из Театра драмы в Самаре.

Категория "Балет"

В категории «Балет» лучшим спектаклем стал «Ромео и Джульетта» (Театр оперы и балета, Екатеринбург). Лучшей постановкой, представляющей современный танец, признана «Все пути ведут на Север» (театр «Балет Москва», Москва).

Лучшая работа дирижера — у Павла Клиничева в спектакле «Ундина» (Большой театр, Москва).

Виктория Терешкина сыграла лучшую женскую роль в спектакле «Скрипичный концерт № 2» (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Антон Пимонов получил награду за этот же спектакль в номинации «Лучшая работа балетмейстера/хореографа».

Категория «Опера»

В категории «Опера» лучшим спектаклем названа «Роделинда» (Большой театр, Москва). Эта же постановка получила приз за лучшую работу режиссера (Ричард Джонс).

За лучшую работу дирижера премию получил Теодор Курентзис («Травиата», Театр оперы и балета имени Чайковского, Пермь).

Лучшая женская роль оказалась у Надежды Павловой («Травиата», Театр оперы и балета имени Чайковского, Пермь), лучшая мужская роль – у Липарита Аветисяна («Манон», Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва).

Межуд тем лучшим драматическим актером был признан Данила Козловский за роль Гамлета в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Лучшей драматической актрисой стала Евгения Симонова, сыгравшая Софью Толстую в спектакле «Русский роман» Театра имени Маяковского.

Лучшим режиссером второй год подряд стал Андрей Могучий — он награжден за спектакль «Гроза» в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Приз за лучшую женскую роль второго плана в драме получила Елена Немзер из Александринского театра за роль Панталоны в постановке «Ворон», а за лучшую мужскую — Хольген Мюнценмайер (Дьякон в спектакле «Жили-были» Драматического театра Шарыпово).