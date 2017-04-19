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Обманутые невесты угрожают свахе Розе Сябитовой из "Давай поженимся!" уголовным делом

Опубликовано 19.04.17 18:05 Обманутые невесты угрожают свахе Розе Сябитовой из "Давай поженимся!" уголовным делом

Сама сваха Роза Сябитова назвала попытку невест завести на нее дело желанием заработать.

Невесты просят возбудить уголовное дело о мошенничестве против известной телевизионной свахи Розы Сябитовой, которая так и не нашла им женихов, сообщил РИА Новости адвокат заявительниц Владислав Кочерин.

Женщины заключали с Сябитовой договоры, по которым сваха должна была "оказать услугу по установлению контакта с лицом противоположного пола", но обещания не выполняла. При этом услуга была недешевой — одна из клиенток отдала за ужшкммт нее 250 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились в ОВД "Пресненское", но получили отказ: полиция решила, что конфликт находится в сфере гражданско-правовых отношений. "Мы с этим не согласны и просим прокуратуру обязать полицию возбудить дело", — сказал адвокат.

Сама же ведущая программы «Давай поженимся», известная сваха Роза Сябитова не знает о заявлении в прокуратуру, которое на нее подали несколько невест за неоказанные услуги по поиску женихов. Об этом она сообщила телеканалу «360».

"Ничего конкретного я сказать по этому поводу не могу, потому что не понимаю, о чем идет речь, кто эти люди, что они от меня хотят", - сказала Роза Сябитова.

Сябитова поинтересовалась у корреспондента, где появилась новость и какого она года. Получив ответ, она сообщила, что новость старая, и об этом рассказывал телеканал «НТВ». В декабре 2016 года в передаче «Говорим и показываем» рассказали о женщинах, которые обвинили Сябитову в мошенничестве и решили подать на нее в суд. Одна из героинь утверждала, что обратилась в брачное агентство знаменитой свахи, но обещанного жениха ей не нашли.

Сваха посоветовала заявительницам идти с претензиями в «определенные органы», а появление такой новости объяснила желанием людей заработать.
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