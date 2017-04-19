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"Ты заткнешься на том свете!": на YouTube появилось ВИДЕО перепалки Джигурды и Корчевникова

Опубликовано 19.04.17 16:52 "Ты заткнешься на том свете!": на YouTube появилось ВИДЕО перепалки Джигурды и Корчевникова

Никита Джигурда и Борис Корчевников снова едва не подрались на шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Соответствующее видео появилось на Ютуб.

В эфире шоу "Прямой эфир" канала "Россия 1" 18 апреля обсуждался скандальный развод Никиты Джигурды и Марины Анисиной, а также история, связанная с погибшей бизнесвумен Людмилой Браташ, якобы завещавшей звездной паре свое состояние.

В ходе программы бывший директор актера Антонина Саврасова-Абрамова обвинила Джигурду в подделке документов, после чего тот стал нецензурно выражаться в адрес женщины.

За правозащитницу попытался вступиться ведущий программы Борис Корчевников. Он заявил, что слова Джигурды не делают ему чести, а ужшкммт также обвинил актера в насилии над Браташ. В результате дискуссии Джигурда крикнув Корчевникову: "Заткнись!"

"Ты это мне говоришь "заткнись"? Сейчас ты заткнешься, понял?! Мне здесь никто не будет говорить "заткнись", - ответил ему телеведущий.

Однако Джигурду не остановили слова Бориса

"Ты заткнешься на том свете!" - сказал эпатажный шоумен.

Примечательно, что в финале программы повздорившие звезды обнялись и спокойно разошлись.

YouTube ВИДЕО: Джигурда и Корчевников устроили перепалку в "Прямом эфире" 
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