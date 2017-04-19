Иван Ургант высмеял выборы мэра Омска, где все 23 кандидата сняли свои кандидатуры (ВИДЕО)

Депутаты горсовета Омска впервые выбирали мэра города, но фишка ни одного кандидата в градоначальники не осталось к часу «Х».

Начальник информационного управления городского совета Омска Ирина Серебренникова сообщила, что выборы мэра сегодня официально были признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов на этот пост.

«Комиссия по выбору мэра соберется в течение 20 дней и определит новые сроки проведения выборов. Все этапы будут пройдены заново»,— приводит ее слова ТАСС.

Полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля 2017 года. В феврале парламентарии утвердили новую ужшкммт схему выборов, согласно которой претендентов на должность мэра отбирает конкурсная комиссия, состоящая из 12 человек. До 4 апреля конкурсная комиссия принимала документы от всех желающих побороться за кресло градоначальника. Таковых оказалось 23 человека. Однако до второго этапа дошли только 17 кандидатов, пишет "Омск-регион".

Остальным недоставало необходимых документов. В числе отсеявшихся – представитель КПРФ Виктор Жарков. Для официальной регистрации в качестве кандидата на пост мэра у него недоставало справки о наличии или отсутствии судимости, медицинского заключения о наличии или отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на госслужбу, и программы действия на посту градоначальника. Конкурсная комиссия предоставляла второй шанс участникам предвыборной гонки, чтобы они смогли донести недостающие справки. Но Виктор Жарков этим шансом не воспользовался. Более того, он заявил о своем протесте и обратился в суд.

Фаворитами предвыборной гонки считались вице-губернатор Станислав Гребенщиков, глава регионального министерства труда и соцразвития Владимир Куприянов, депутат Законодательного собрания Игорь Антропенко. Но на прошлой неделе, 11 апреля, Станислава Гребенщикова прямо с рабочего места увезли на «скорой». Предположительный диагноз – гипертонический криз.

После этого вице-губернатор снял свою кандидатуру с выборов мэра Омска. В итоге к финальному этапу конкурса оставалось 16 кандидатов на пост мэра. Во время собеседования, которое прошло в горсовете 14 апреля, члены комиссии заслушали основные тезисы программ каждого из участников и обсудили с ними перспективы развития города. После почти шести часов работы конкурсная комиссия выбрала из шестнадцати кандидатов двоих.

Победителями стали глава регионального минтруда Владимир Куприянов и 31-летний предприниматель Андрей Ерошевич. Оба кандидата набрали по восемь голосов. Однако перед решающим заседанием депутатов горсовета, 17 апреля, свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья снял Владимир Куприянов, а на следующий день, 18 апреля, и его оппонент Андрей Ерошевич.

В итоге ситуация на выборах мэра Омска стала предметом шуток со стороны ведущего Первого канала Ивана Урганта, который даже снял импровизированный «промо-ролик» с призывом баллотироваться в градоначальники, пишет "Сибновости".

Шоумен, открывая передачу, предположил, что пост мэра не привлекает никого потому, что эта работа не является стабильной. "Ну, хорошо, поработаешь ты мэром шесть лет. Дальше что? Ну, хорошо, отсидишь лет 10, дальше что? Поэтому никто не хочет быть мэром", — сделал умозаключение Ургант.

Также он констатировал, что последний кандидат Андрей Ерошевич за день до выборов снял свою кандидатуру. Претендентов на высокий пост не осталось, в связи с этим Иван Ургант и его помощник Дмитрий Хрусталёв решили помочь омичам и сняли проморолик, который призывает пойти работать мэром Омска.

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"Кресло мэра Омска ждет тебя. Хватит сидеть дома сложа руки. Сиди сложа руки за бюджетные деньги", — призвал потенциальных кандидатов Иван Ургант.