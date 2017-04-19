Трамп напугал граждан США возможностью ядерной войны с КНДР

Власти США надеются, что глава КНДР Ким Чен Ын не заинтересован в обострении ситуации на Корейском полуострове.

У граждан США есть все основания переживать по поводу начала ядерной войны с КНДР, полагает Дональд Трамп. Высказав это мнение в интервью телеканалу TMJ4, американский президент предупредил, что по данному вопросу "беспокоиться нужно всегда", пишет Лайф.

"Точно неясно, с кем мы имеем дело", — подчеркнул Трамп.

Он высказал мнение, что прежние договорённости, существовавшие между Вашингтоном и Пхеньяном, для американской стороны были крайне невыгодными. В связи с этим, по его мнению, решением вопроса ужшкммт ядерной программы КНДР нужно было заняться ещё его предшественнику Бараку Обаме и "предыдущим президентам вплоть до Клинтона".

"Но все это просто откладывали. Теперь я оказался в положении, когда у Ким Чен Ына имеется ядерное оружие. И нам надо с этим что-то делать", — посетовал Трамп, выразив надежду, что северокорейский лидер хочет мира.

"В конечном счёте всё будет зависеть от этого, но нам надо подождать и понаблюдать за происходящим. Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая", — заключил американский президент.

Трамп также заявил, что решением проблемы КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они "откладывали это", отмечает РИА Новости.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после ракетных испытаний Пхеньяна. В Вашингтоне не исключают возможности военных мер против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении с помощью санкций.