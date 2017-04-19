Курс доллара на сегодня, 19 апреля 2017: прогноз экспертов - доллар и евро начнут расти к концу апреля

Курс валют на сегодня, 19 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 19 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 апреля 2017 равен 55,97 руб., курс евро на сегодня равен 59,61 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,69 руб. при покупке и 57,81 руб. при продаже банком, курс евро на 19 апреля 2017 равен 58,41 руб. и 61,91 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков отмечает, что с начала торговой недели ужшкммт диапазон колебания рубля по отношению к доллару и евро не выходит за пределы 40 копеек: пара USD/RUB зажата в границах 55,90-56,30, а EUR/RUB - 59,50-59,90, соответственно.

"Мощным сопротивлением на пути дальнейшего укрепления рубля стали уровни 55,80 в паре с долларом и 59,50 в паре с евро. С начала апреля рубль несколько раз проверял на прочность эти рубежи и каждый раз попадал под огонь распродаж", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Как писал TopNews, на днях уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что на российском валютном рынке образовался пузырь, который может привести к резкому падению рубля и увеличению волатильности.

"Здесь я согласен с Борисом Титовым в том, что рубль сильно переоценен и, если не произойдет плавного сдутия рублевого пузыря за счет снижения ставки ЦБ, обвального падения курса рубля не избежать. В любом случае, смягчение политики ЦБ будет способствовать ослаблению позиций рубля", - сказал эксперт, подчеркнув, что в пользу рубля может сыграть временный фактор приближения налогового периода, когда не только юридические, но и физические лица должны рассчитаться по налогам за отчетные периоды до конца апреля. Таким образом, на рынке может возникнуть краткосрочный дефицит рублей.

При этом во второй половине апреля, как ожидается, появится спрос на валюту со стороны граждан, планирующих провести майские праздники на отдыхе за границей.

"Учитывая все это, я ожидаю плавного ослабления рубля в ближайшую неделю в диапазон 57-58 рублей за доллар и 60-61 за евро. Не случайно ставки на ослабление рубля на Чикагской бирже выросли в три раза за прошедшую неделю", - добавил аналитик.