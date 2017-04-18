Вооруженное нападение совершено также на пост полиции в районе церкви Сан-Катрин в Египте.

Теракт на Синае: На монастырь Святой Екатерины на Синае совершено нападение, есть жертвы

На Синае в Египте вооруженные люди атаковали пост полиции в районе церкви монастыря Святой Екатерины (один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей мира). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По одним данным, в ходе этого неизвестным удалось убить по меньшей мере одного полицейского и ранить ужшкммт ещё четверых.

При этом по данным Лайфа, в монастыре прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали множество людей.

Напомним, 9 апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Позже взрыв раздался у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии. В это время там находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Подрывы, предположительно, осуществили террористы-смертники.