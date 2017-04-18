 
TOP 10

1 СМИ: главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади арестован

2 СМИ выяснили, как вычислили организатора теракта в метро

3 "Лысое чмо": украинские политологи повздорили в эфире "России 1" (ВИДЕО)

4 Daily Star: до полета Гагарина в космосе погибли десятки космонавтов СССР (ВИДЕО)

5 ЦРУ рассекретело план выживания правительства США после ядерной войны

6 Ученые впервые за 300 лет показали живого гигантского червя (ВИДЕО)

7 "Форсаж 8" установил мировой рекорд по сборам за первый уик-энд (ВИДЕО)

8 Путин во время визита в Великий Новгород неожиданно пошел общаться с народом (ВИДЕО)

9 ВИДЕО издевательств блогера над бездомным шокировало Сеть

10 ИноСМИ раскрыли причину визита Тиллерсона в Москву: он привез Путину "секретный план" Трампа

Новости наших партнеров

Теракт на Синае: На монастырь Святой Екатерины на Синае совершено нападение

Опубликовано 18.04.17 23:12 Теракт на Синае: На монастырь Святой Екатерины на Синае совершено нападение

Вооруженное нападение совершено также на пост полиции в районе церкви Сан-Катрин в Египте.

Теракт на Синае: На монастырь Святой Екатерины на Синае совершено нападение, есть жертвы

На Синае в Египте вооруженные люди атаковали пост полиции в районе церкви монастыря Святой Екатерины (один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей мира). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 

По одним данным, в ходе этого неизвестным удалось убить по меньшей мере одного полицейского и ранить ужшкммт ещё четверых.

При этом по данным Лайфа, в монастыре прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали множество людей.

Напомним, 9 апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Позже взрыв раздался у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии. В это время там находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Подрывы, предположительно, осуществили террористы-смертники.
Другие материалы по этой теме

СМИ выяснили, как вычислили организатора теракта в метро

Опубликовано ВИДЕО задержания организатора теракта в метро

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга