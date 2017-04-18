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Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники

Опубликовано 18.04.17 15:29 Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники

Как отдыхаем на майские праздники в 2017 году в России: последний месяц весны принесет нам дополнительные выходные дни.

Как отдыхаем на майские праздники 2017: официальные выходные календарь

На майские праздники в 2017 году россиян ждут дополнительные выходные дни: три дня на первую волну праздников - с 29 апреля по 1 мая, и еще четыре дня на вторую - с 6 по 9 мая включительно.

1 мая отмечается государственный праздник День труда или Праздник Весны и Труда. По статье 112 ТК РФ, этот день является нерабочим праздничным днем.

В 2017 году 1 мая выпадает на понедельник. Таким образом, в честь этого праздника россиянам предстоит отдыхать три дня подряд - 29 апреля 30 апреля (суббота и воскресенье) и 1 мая. 28 апреля (пятница) является )обычным рабочим днем, на один час он не сокращается, так как не является предпраздничным.

Вторая волна майских праздников продлится с 6 по 9 мая включительно. 9 мая отмечается День Победы. Согласно подписанному Постановлению Правительства їїїїппп РФ от 04.08.2016 № 756, в 2017 году выходной день с субботы 7 января переносится на понедельник 8 мая. Таким образом, на 9 мая отдыхаем четыре дня подряд. 
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