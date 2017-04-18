Какой сегодня праздник: 18 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

18 апреля отмечается День воинской славы России. Также на сегодня приходится Международный день памятников, а в народе вспоминают Федула Ветренника.

Какой сегодня праздник: День воинской славы России

18 апреля в нашей стране отмечают День воинской славы России, посвященный победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере - знаменитом Ледовом побоище, 1242 год.

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники їїїїппп из числа чуди перевешаны.

К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с " низовыми " войсками Суздальского княжества. Когда " низовое " войско было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород.

По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие " братья " -рыцари), и 90 немцев (из них 6 " братьев " ) попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков.

Какой сегодня праздник, 18 апреля: Международный день памятников

Международный день памятников был установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО. Отмечается с 18 апреля 1984 года.

В нашей стране насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Более 20 из них относятся ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Московский Кремль, архитектурный ансамбль Кижского погоста, белокаменные памятники Суздаля и Владимира, цитадель Нарын-Кала в древнем Дербенте и другие признаны шедеврами человеческого гения. Это критерий номер один в классификации ЮНЕСКО. Но это только одна сторона вопроса. А другая - Россия ежегодно, согласно оценкам экспертов, теряет до 200 памятников истории и культуры.

"С одной стороны, вроде у нас существует значительное количество музеев-заповедников, оформленных территорий с зонами охраны, памятники, возникают такие территории, как музей "Куликово поле". С другой стороны, у нас интегрирование между собой действующих законов... Законы, регулирующие хозяйственную деятельность, строительство, культуру, они между собой плохо сопрягаются. Одна из больших проблем - это именно эта коллизия " , - отмечает главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Сергей Куликов.

Какой народный праздник сегодня, 18.04.2017: Федул Ветреник

В народе 18 апреля вспоминают чтеца Феодула, но вместе с ним почитают и диакона Агафопода и других мучеников, казненных за христианскую веру в 303 году.

Федулов день считался одним из первых, когда начинались теплые ветры весны, и, если налетало ненастье этим днем, смеялись: " Федул, чего губы надул? - Кафтан прожег. - Велика ли дыра? - Один ворот остался " , " Пришел Федул - губы надул " .

Считалось, что первые весенние ветры приносили с собой сверчков, божьих коровок, бабочек-крапивниц и других огородных насекомых.

В этот день люди распахивали окна, чтобы, заговорив их, защитить жилище от нечисти и плохих ветров. Такой обряд приносил и такую реальную пользу, как проветривание избы после долгой зимы был действительно необходим.

" На Федула окно отворил - избу без дров натопил ", - говорили в народе .