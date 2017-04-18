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Курс доллара на сегодня, 18 апреля 2017: прогноз экспертов пророчит рублю большие неприятности летом

Опубликовано 18.04.17 08:19 Курс доллара на сегодня, 18 апреля 2017: прогноз экспертов пророчит рублю большие неприятности летом

Курс валют на сегодня, 18 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 18 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 18 апреля 2017 составляет 56,25 руб., курс евро на сегодня равен 59,83 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 18 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,69 руб. при покупке и 57,81 руб., курс евро на 18 апреля 2017 установлен на уровне 58,03 руб. и 61,53 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Начальник аналитического управления УК "БК "Сбережения" Сергей Суверов констатирует, что сегодня на рынках существует несколько экспертных мнений относительно направлений движения курсов валют.

"С одной стороны - недавнее снижение курса доллара может продолжиться, прогнозирует глава валютного отдела UBS на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона Доминик Шнайдер. По їїїїппп его мнению, доллар чрезмерно завышен", - цитирует аналитика "Российская Газета".

При этом накануне Борис Титов заявил о том, что раздувшийся пузырь carry trade на рынке может лопнуть, вызвав резкое падение рубля и рост волатильности, что может дестабилизировать ситуацию в экономике.

Говоря об ослаблении доллара эксперт отмечает, что, когда Дональд Трамп говорит об ослаблении валюты, скорее всего, имеется в виду не ослабление к рублю, а к йене и евро. По словам эксперта, валюты развивающихся стран находятся в другой весовой категории, и, как известно, последнее повышение ставки ФРС не привело к ослаблению рубля.

"И политика Центробанка в части снижения ставки действительно может привести к снижению доходности ОФЗ. И в результате появятся другие валюты, которые будут давать более привлекательный доход при операциях carry trade, чем рубль. Есть мнение, что именно политика ЦБ действительно может привести к сдуванию пузыря - уже к лету 2017 года", - добавил Суверов.
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