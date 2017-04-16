"Спартак" - "Зенит": обзор матча от 16.04.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

16 апреля 2017 в центральном матче 23-го тура РФПЛ московский "Спартак" на своем поле победил питерский "Зенит" со счетом 2:1.

"Спартак" - "Зенит": счет 2:1 в пользу "красно-белых"

В центральном матче 23-го тура чемпионата России по футболу лидер первенства столичный "Спартак" принимал на своем поле "Зенит" из Санкт-Петербурга. Матч, состоявшийся 16 апреля на стадионе "Открытие Арена", завершился победой хозяев со счетом 2:1.

"Спартак" - "Зенит": обзор матча 23-го тура РФПЛ

Счет в матче на 21-й минуте открыли хозяева. Зобнин с Глушаковым разыграли комбинацию в середине поля, и Денис передачей в касание вывел Квинси Промеса один на один с Луневым.

Голландский форвард "красно-белых" мощным выстрелом в дальний угол прошил вратаря соперника.

После перерыва гости наконец взвинтили тем, и на 66-й минуте Артем Дзюба, воспользовался передачей Кришито с фланга. Приняв мяч спиной к воротам, вторым касанием форвард "Зенита" с разворота с нескольких метров расстрелял Реброва.

И все їїїїппп же "Спартак" сумел вырвать победу. За 10 минут до конца основногов времени, Промес получив мяч на линии штрафной, в борьбе с защитником покатил мяч направо на Самедова, который мощно пробил с линии вратарской!

Эта победа над принципиальным соперником как никогда приблизила "Спартак" к завоеванию чемпионского титула впервые за последние 16 лет. Теперь в активе москвичей 54 очка и он на 10 баллов опережает идущий нна втором месте ЦСКА.

"Спартак" - "Зенит", счет 2:1. ВИДЕО голов