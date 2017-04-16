Пенс доложил Трампу о провальном запуске ракеты КНДР

Президент США Дональд Трамп и команда его военных советников осведомлены о неудачном пуске ракеты в КНДР.

Американский президент Дональд Трамп и его военная команда проинформированы о запуске ракеты Северной Кореей. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РБК со ссылкой на Reuters. Он отметил, что у американского лидера нет дальнейших комментариев.

Как сообщает ABC News, Трамп обсудил произошедшее с вице-президентом США Майклом Пенсом, который в настоящий момент летит в Сеул.

Переговоры, по данным Reuters, посвящены "становящейся всё более демонстративной программе вооружения Северной Кореи".

О запуске КНДР ракеты сообщили южнокорейские военные в воскресенье, 16 апреля. Как рассказали в Министерстве обороны Южной Кореи, попытка Северной Кореи запустить ракету была неудачной. В США военные рассказали, что їїїїппп она взорвалась сразу после старта. По их данным, ракета была запущена в районе портового города Синпо.

В свою очередь в Министерство обороны США сказали, что операция против КНДР не обсуждалась. Как отметил представитель Пентагона Дана Уайт, США придерживается политики защите своих союзников, а именно Южной Кореи и Японии.