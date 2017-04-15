Суббота перед Пасхой: что нельзя делать в Страстную субботу?

Страстная суббота 2017: чего нельзя делать в этот день, что можно есть, приметы, традиции и обычаи этого дня читайте в материале TopNews.

Суббота перед Пасхой: Страстная суббота 2017

Великая или Страстная суббота - последний день Великого поста. В 2017 году она выпадает на 15 апреля.

Этот день посвящен воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад. Также она является также приготовлением к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

в богослужении Великой субботы прослеживаются как траурные, так и праздничные воскресные черты.

Суббота перед Пасхой: что нельзя делать в этот день?

Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья.

Нельзя есть пищу, подвергшуюся термообработке.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя смеяться, петь и танцевать.

Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;

Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

Также запрещено выполнять домашнюю работу, гладить и стирать вещи;

Нельзя мыться;

Нельзя работать в саду;

Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ;

Нельзя ничего выносить, и тем более давать из їїїїппп дома.

Нельзя справлять свадьбы, отмечать дни рождения

Страстная суббота 2017: традиции, обычаи и приметы

По погоде на Страстную субботу предсказывали погоду на лето:

Считалось, что если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

На Страстную субботу хозяйки красят яйца и пекут куличи.

Страстная суббота – это день мира и доброты, в который рекомендуется попросить прощения у своих родных и близких.

В субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, встретившимся на пути.