Суббота перед Пасхой: что нельзя делать в Страстную субботу?

Суббота перед Пасхой: Страстная суббота 2017
Великая или Страстная суббота - последний день Великого поста. В 2017 году она выпадает на 15 апреля.
Этот день посвящен воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад. Также она является также приготовлением к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.
в богослужении Великой субботы прослеживаются как траурные, так и праздничные воскресные черты.
Суббота перед Пасхой: что нельзя делать в этот день?
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Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья.
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Нельзя есть пищу, подвергшуюся термообработке.
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Нельзя употреблять алкоголь.
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Нельзя смеяться, петь и танцевать.
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Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;
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Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;
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Также запрещено выполнять домашнюю работу, гладить и стирать вещи;
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Нельзя мыться;
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Нельзя работать в саду;
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Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ;
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Нельзя ничего выносить, и тем более давать из їїїїппп дома.
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Нельзя справлять свадьбы, отмечать дни рождения
Страстная суббота 2017: традиции, обычаи и приметы
По погоде на Страстную субботу предсказывали погоду на лето:
Считалось, что если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.
Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.
На Страстную субботу хозяйки красят яйца и пекут куличи.
Страстная суббота – это день мира и доброты, в который рекомендуется попросить прощения у своих родных и близких.
В субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, встретившимся на пути.