 
TOP 10

1 СМИ: США отказались от удара по КНДР в пользу политики "давления"

2 Россию могут отстранить от "Евровидения-2018"

3 Эксперты дали прогноз по курсу доллара на конец 2017 года

4 Британские спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка

5 КНДР впервые показала ракеты для подводных лодок на параде в Пхеньяне (ФОТО)

6 В США 4-летняя девочка чудом выжила при обстреле парикмахерской (ВИДЕО)

7 Матч СКА - "Магнитка" вызвал скандал на правительственном уровне (ВИДЕО)

8 "Чувырло и дикарь": выступление Сафронкова в ООН вызвало истерику на Украине

9 Украинский "Альфа-банк" признал Крым и Донбасс оккупированными территориями

10 Дочь Кадырова вышла замуж после двух недель знакомства с женихом

Новости наших партнеров

Суббота перед Пасхой: что нельзя делать в Страстную субботу?

Опубликовано 15.04.17 10:47 Суббота перед Пасхой: что нельзя делать в Страстную субботу?

Страстная суббота 2017: чего нельзя делать в этот день, что можно есть, приметы, традиции и обычаи этого дня читайте в материале TopNews.

Суббота перед Пасхой: Страстная суббота 2017

Великая или Страстная суббота - последний день Великого поста. В 2017 году она выпадает на 15 апреля.

Этот день посвящен воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад. Также она является также приготовлением к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

в богослужении Великой субботы прослеживаются как траурные, так и праздничные воскресные черты.

Суббота перед Пасхой: что нельзя делать в этот день?

  • Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья.
  • Нельзя есть пищу, подвергшуюся термообработке.
  • Нельзя употреблять алкоголь.
  • Нельзя смеяться, петь и танцевать.
  • Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;
  • Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;
  • Также запрещено выполнять домашнюю работу, гладить и стирать вещи;
  • Нельзя мыться;
  • Нельзя работать в саду;
  • Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ;
  • Нельзя ничего выносить, и тем более давать из їїїїппп дома. 
  • Нельзя справлять свадьбы, отмечать дни рождения

Страстная суббота 2017: традиции, обычаи и приметы

По погоде на Страстную субботу предсказывали погоду на лето:

Считалось, что если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

На Страстную субботу хозяйки красят яйца и пекут куличи. 

Страстная суббота – это день мира и доброты, в который рекомендуется попросить прощения у своих родных и близких. 

В субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, встретившимся на пути.
Другие материалы по этой теме

15 апреля отмечается Международный день цирка

14 апреля 2017 года отмечается Страстная пятница

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга