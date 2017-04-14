Курс доллара на сегодня, 14 апреля 2017: правительство одобрило доллар по 70 рублей - эксперты

Курс валют на сегодня, 14 апреля 2017: также специалисты прокомментировали курс валют на сегодня, 14 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 14 апреля 2017 составляет 56,60 руб., курс евро на сегодня равен 60,28 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 54,99 руб. при покупке и 58,11 руб. при продаже банком, курс евро на 14 апреля 2017 равен 58,34 руб. и 61,84 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Накануне российское правительство ужшкммт одобрило прогноз социально-экономического развития на ближайшие три года, подготовленный Минэкономики во главе с Максимом Орешкиным.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, в качестве основы для планирования расходов и доходов бюджета на 2018-20 годы был взят "базовый" сценарий, разработанный МЭР, и включающий в себя ожидания новой волны спада на рынке нефти и девальвацию рубля на 25%.

Согласно оценкам, курс доллара должен подняться выше 60 рублей уже в этом году. При этом если нефть останется на текущих уровнях (55 долларов за баррель Brent), доллар подорожает до 62 рублей, а в случае падения котировок в район 40 долларов за бочку, доллар в декабре будет стоить около 68 рублей, а в среднем за год - 64,4 рубля, сообщил на пресс-конференции глава МЭР Максим Орешкин.

Согласно сценарию, на 2018 год заложена дальнейшая девальвация, до уровней, близких к 70 за доллар. Среднегодовой курс составит, по оценке МЭР, 69,8 рубля.

В 2019м году курс доллара поднимется до 71,2 рубля, а в 2020м - до 72,7 рубля за доллар.

"Одним из рисков для экономического рост мы считаем произошедшее за последние месяцы серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля. Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже в середине года", - сказал Орешкин.

Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что торги 14 апреля проходят в одиночестве в связи с тем, что большинство стран ЕС, США, Великобритания, Канада, Австралия празднуют страстную пятницу. На этом фоне ожидается снижение волатильности, а также торговая активность обещает быть минимальной.

По его словам, "одновременно с этим, ближайшие цели тоже находятся не так далеко от текущих уровней, поэтому, вероятно, уже сегодня их можно будет увидеть".

"По валютной паре usd/rub котировки имеют потенциал пробить двухлетний минимум и протестировать уровни 55,70−55,50. Достижение этих ориентиров в очередной раз подтвердит долгосрочный даунтренд от 2015 года. Ближайшим сопротивлением будет служить краткосрочный даунтренд 56,40 — 56,60. В случае коррекции, выше этих уровней валютная пара usd/rub не уйдет", — приводит слова Капустянского Regnum.

"Долгосрочные перспективы у рубля могут оказаться еще лучше, чем ожидалось. После проявления конфронтации между США и Россией по Сирии ЦБ РФ, вероятно, может стать более аккуратным в регулировании ключевой процентной ставки. Тем более, что таргета в 4% по инфляции регулятор еще не достиг", — добавил он.