Ученые раскрыли секрет идеального фото для сайтов знакомств

Ученые выяснили, какие фото идеально подойдут для знакомства в соцсетях.

Австралийские психологи провели эксперимент, чтобы узнать, как выбрать самое подходящее фото для своего профиля в социальных сетях или на сайте знакомств. Оказалось, что снимок необходимо попросить выбрать незнакомца, сообщает Мир24 со ссылкой на специализированный журнал Cognitive Research: Principles and Implications.

Все дело в ошибочном восприятии себя и собственных фотографий. По мнению специалистов, люди слишком серьезно подходят к выбору фото для ужшкммт своего профиля, поэтому часто используют снимки, которые не всегда нравятся остальным пользователям соцсетей или создают негативное впечатление о владельце странички.

В эксперименте, который провели ученые, участвовали 102 студента. С собой они принесли дюжину своих фото. Добровольцам предложили представить, что они регистрируется на сайте знакомств или в соцсетях. В зависимости от направления сети необходимо было выбрать фото для профиля. После этого студентам давали 12 фото незнакомца и просили выбрать для него аватар, оценив привлекательность, профессиональность и солидность по семибалльной шкале. Таким образом, каждое фото оценивалось и его владельцем, и незнакомцами.

Сравнив полученные оценки, психологи пришли к выводу: выбор снимков для аватара надо доверить незнакомцам. Именно они выбирали самые удачные фото для всех соцсетей и сайтов знакомств.