NBC: США готовы нанести превентивный удар "Томагавками" по КНДР

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла на расстояние авиационного удара по Северной Корее.

Соединенные Штаты могут принять решение о нанесении превентивного удара по военным объектам КНДР в случае полной уверенности в том, что Пхеньян собирается провести очередное испытание ядерного оружия.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей сотрудников нацбезопасности США.

По информации американской разведки власти Северной Кореи готовятся провести очередное испытание уже в ближайшие выходные. Ранее ужшкммт сайт 38 North Института США и Кореи распространил некие спутниковые снимки, которые якобы указывают на то, что КНДР завершает приготовления к возможному новому ядерному испытанию.

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР готовит очередную провокацию к 15 апреля - в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена, или 25 апреля - в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии.

Для предотвращения этого в 500 км от северокорейского ядерного полигона ВМС США разместили два эсминца, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".

Кроме того, ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" после пятидневного марш-броска подошла на расстояние авиационного удара по Северной Корее. Согласно данным американской частной разведывательной компании "Стратфор", которую называют еще ''теневым ЦРУ'' авианосная группа в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря — к восточному побережью КНДР.

При необходимости к удару подключатся также тяжелые бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

Как уточняет NBC, удар США может включать в себя не только массированный обстрел, но и кибератаки и специальные операции «на земле».

Ранее журналисты NBC узнали, что в рамках противодействия северокорейской ядерной программе среди прочего разрабатывается физическое устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, а также размещение ядерных бомб южнее 38-й параллели.

«Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий», — заявили ранее в северокорейском МИД, добавив, что КНДР не выпрашивает мира, однако всегда «готова защитить себя силой оружия».

В свою очередь информированный источник агентства «Киодо» в американском Госдепе отметил, что там рассматривают только два варианта: либо Пекин усиливает давление на Пхеньян, либо США наносят удар, сообщает Первый канал. Времени на дипломатию все меньше. «Северная Корея — это проблема. И эту проблему мы решим. Я так скажу: я думаю, Китай над этим усердно работает. Посмотрим, как пойдут дела. Я считаю, что Си Цзиньпин приложит все усилия», - сказал Дональд Трамп.

Напомним, в начале апреля Трамп в интервью The Financial Times заявил, что США самостоятельно займутся ядерной проблемой Северной Кореи, если Китай не собирается этого делать.

Отметим, что с начала 2016 года Северная Корея запустила более 20 баллистических ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.