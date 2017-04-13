Какой сегодня праздник: 14 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Редкие фото исторических событий и знаменитых людей. Ч.48
Далее 60 фото | Архивные кадры имеют высокую ценность, потому что при их просмотре можно прикоснуться к истории и увидеть прошлое, каким...
Леденящие душу факты о ядерном оружии
Далее 15 фото | В последнее время то в одной, то в другой точке мира возникает угроза применения ядерного оружия. Самое время вспомнить,...
Папарацци против Онассис: как фотограф пять лет преследовал вдову Кеннеди
Далее 22 фото | 10 апреля 1973 года один из самых известных американских фотографов-папарацци, Рон Галелла, проиграл им же возбужденное ...
Неизвестные факты и уникальные фото первого полета Юрия Гагарина
Далее 46 фото | 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космическое. Это событие останется в ...
20 фактов о космосе, которые должен знать каждый
Далее 22 фото | На Марсе – синий закат, по Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну не пройдет никто, а до Плутона, который могут объявить двой...
Жители казанских Салмачей сняли пародию на клип «Тает лед»
Далее видео | Жители поселка отмечают, что больших пробок в поселке могло бы не быть, если бы там построили школу. На видео есть и маш...
Мария Кожевникова поделилась рассуждениями 2-летнего сына
Далее видео | Российская актриса театра и кино Мария Кожевникова показала видео, на котором её маленький сын Максим рассуждает на тему...
Британские ученые создали съедобные бутылки
Далее видео | Изобрели съедобную бутылку еще в 2014 году, однако пока ее стоимость велика. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы ...
Рабочий пострадал при взрыве резервуара на АЗС
Далее видео | Возгорание резервуара произошло в момент его очистки сотрудниками заправочной станции. Пожар ликвидировали мгновенно сво...
Конь прогнал с лужайки аллигатора
Далее видео | Рептилия спокойно грелась на солнышке, как неожиданно подбежала лошадь и прогнала крокодила с насиженного места. Все это...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.