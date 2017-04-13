Какой сегодня праздник: 14 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

14 апреля 2017 года отмечается Страстная пятница. Также на этот день приходится Праздник огня (День Семаргла), а в народе отмечается Марья – Пустые щи.

Какой сегодня праздник, 14 апреля: День Семаргла

14 апреля 2017 года отмечается День Семаргла. Это языческий праздник огня в честь старославянского бога Семаргла (Симаргла, Огнебога, Переплута).

Основное назначение Симаргла как божественного создания до сих пор до конца не определено. Также неизвестно истинное имя этого божества: его имя не принято произносить, а если необходимо, то произношение лучше исказить.

По древнеязыческой традиции в этот день мастерят из ужшкммт веток куклу богини смерти Морены, которая по преданию пыталась убить Дажьбога – бога света и солнечного тепла. Ее чучело сжигают на костре в знак прощания с зимой.

После этого призывают богиню плодородия Живу и весну, а затем юноши и девушки прыгают через костер и зовут Семаргла, просят его растопить огнем снег.

Обряд завершается песнями и хороводами вокруг костров. В песнях поют о том, что весна наконец-то пришла и прогнала зиму.

Марья – Пустые щи

В народе 14 апреля чествуют память преподобной Марии Египетской, являвшейся христианской святительницей – покровительницей раскаявшихся женщин. Преподобная Мария родилась в Египте в пятом столетии. Тяжелая жизнь подтолкнула ее рано уйти из дома и стать блудницей.

Однажды в один из христианских праздников она попыталась войти в храм, но какая-то неведомая сила сдерживала девушку. После этого она раскаялась и стала молиться Богородице. Через некоторое время Мария смогла свободно переступать порог храма. Она приняла причастие, поселилась в пустынных местах, где прожила остаток жизни в полном одиночестве, покаянии и молитвах.

На Руси к Марии обращались с просьбой защитить семью от сглаза и порчи. Прозвище "пустые щи" получил из-за того, что, как правило, к середине апреля у крестьян заканчивались последние запасы капусты, поэтому не из чего было варить щи. Вместо капусты в суп клали щавель или крапиву, которые уже зеленели к этому дню.

Какой сегодня церковный праздник 14 апреля: Страстная пятница

Страстная или Великая пятница выпадает в 2017 году на 14 апреля. В этот день Православная Церковь вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа.

В храпах в три часа дня священники выносят из алтаря в центр полотно, на котором изображено тело Иисуса Христа в гробу - плащаницу. Ее обносят вокруг храма. Также в этот день в церквях не звонят в колокола.

На Страстную пятницу христиане соблюдают особо строгий пост и не употребляют пищу до выноса плащаницы в храме. После этого по церковному уставу разрешается только есть хлеб и пить воду.