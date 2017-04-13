В США подросток случайно застрелил себя во время прямой трансляции в Instagram

Мать погибшего рассказала, что ее сын хотел записать музыкальный клип с оружием в кадре в Instagram.

Жуткой трагедией закончилась прямая трансляция в "Инстаграм" для американского подростка из штата Джорджия по имени Малаки Хемпфилл: желание записать клип обернулось смертельным ранением для мальчика.

По словам матери 13-летнего подростка, услышала выстрел, она сразу же побежала в комнату к сыну, но дверь была заперта.

"Я услышала громкий звук. Не могла понять: это был пистолет или ещё что-либо. Мы выломали дверь ужшкммт и увидели его лежащим в луже крови. Моя дочь вскрикнула и сказала: "Мама, выключи его телефон!"" - цитирует Life со сссылкой на Daily Mail маму Малаки Шанику.

Ставшие невольными свидетелями трагедии друзья Малаки тут же побежали к нему домой, чтобы помочь. Всего во двор дома пришли около 50 детей.

ФОТО: "Инстаграм"

По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет, каким образом у юноши оказалось в руках оружие.