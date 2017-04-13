 
TOP 10

1 Актер Степанов попал на ВИДЕО сразу после падения из окна

2 СМИ: у задержанного оппозиционера Мальцева случился сердечный приступ (ВИДЕО)

3 СМИ: США перехватили переговоры военных Сирии по химатаке в Идлибе

4 "Россия 24" обнародовала фальшивую переписку главы штаба Навального про "оргии" (ФОТО, ВИДЕО)

5 Роскомнадзор пообещал санкции "Первому каналу" из-за передач с Шурыгиной (ФОТО)

6 Юная жертва химатаки в Сирии "ожила" на ФОТО и ВИДЕО "Белых касок"

7 "Выступает пацан с раёна": речь представителя России при ООН стала хитом в соцсетях (ВИДЕО)

8 Коалиция США разбомбила склад с химическим оружием ИГИЛ: погибли сотни человек

9 Банкира Олега Тинькова засняли в московском метро (ФОТО)

10 В Москве коммунальщики отфотошопили 7 тыс. сугробов для отчета перед мэрией (ФОТО)

Новости наших партнеров

В США подросток случайно застрелил себя во время прямой трансляции в Instagram

Опубликовано 13.04.17 17:05 В США подросток случайно застрелил себя во время прямой трансляции в Instagram

Мать погибшего рассказала, что ее сын хотел записать музыкальный клип с оружием в кадре в Instagram.

Жуткой трагедией закончилась прямая трансляция в "Инстаграм" для американского подростка из штата Джорджия по имени Малаки Хемпфилл: желание записать клип обернулось смертельным ранением для мальчика.

По словам матери 13-летнего подростка, услышала выстрел, она сразу же побежала в комнату к сыну, но дверь была заперта.

"Я услышала громкий звук. Не могла понять: это был пистолет или ещё что-либо. Мы выломали дверь ужшкммт и увидели его лежащим в луже крови. Моя дочь вскрикнула и сказала: "Мама, выключи его телефон!"" - цитирует Life со сссылкой на Daily Mail маму Малаки Шанику. 

Ставшие невольными свидетелями трагедии друзья Малаки тут же побежали к нему домой, чтобы помочь. Всего во двор дома пришли около 50 детей.

ФОТО: "Инстаграм"

По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет, каким образом у юноши оказалось в руках оружие.
Другие материалы по этой теме

В США полиция застрелила водителя в прямом эфире (ВИДЕО)

В Москве застрелился чемпион России по стендовой стрельбе

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга