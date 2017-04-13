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"Россия 24" обнародовала фальшивую переписку главы штаба Навального про "оргии" и "проституток" (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 13.04.17 17:07 "Россия 24" обнародовала фальшивую переписку главы штаба Навального про "оргии" и "проституток" (ФОТО, ВИДЕО)

Представитель штаба Навального Леонид Волков подаст в суд на телеканал «Россия 24» за показ в эфире фальшивой переписки.

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков собирается подать в суд на телеканал «Россия 24» за показ в эфире фальшивой переписки политика. Об этом он написал в своем Facebook.

В скриншотах, на которых якобы зафиксированы сообщения, добытые некими хакерами из соцсети «ВКонтакте», Волков якобы предлагает новой сотруднице вступить с ним в интимную связь, организует оргии в штабе в Санкт-Петербурге, ругается с Навальным.

"Я еще удивлялся, признаться: там настолько адский и галимый ужшкммт фейк, что должно получиться как в сказке про мальчика, который кричал «Волки! Волки!» — после этого никто не поверит, когда что-то на самом деле взломают. Ну и конечно было немного оскорбительно, причем даже не знаю, что оскорбительнее — предположение о том, что я могу вести чувствительную деловую или личную переписку ВКонтакте, или что я заказываю проституток у начальников региональных штабов (скриншоты предполагали именно это)", - написал политик.

Он признает при этом, что эти скриншоты как-то «не пошли». !То есть даже на сайтах имперцев-путинистов к каждой попытке опубликовать «переписку Леонида Волкова ВКонтакте» было больше комментариев в духе «ребята, ну не надо перегибать, это же очевидный фейк», чем каких-либо других", - резюмировал он.

"Сегодня (за наши налоги) эту «переписку» читает по ролям государственный телеканал Россия-24. Озвучивает зловещим закадровым голосом нарисованные скриншоты — по которым прямо видно, что они нарисованные. Смешно в 2017 году говорить про «новое дно», но что это, если не оно", - написал глава штаба Навального.
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