Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил блокировать счета коррупционеров на 30 суток.

В интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил пакет новых жестких мер против коррупции. " Мы отчетливо понимаем, что чем больше чиновник "связан" антикоррупционной нормативной базой, тем меньше у него будет возможности коррупционного поведения", - заявил он.

Меры борьбы с коррупционерами необходимо ужесточить, в частности следует ввести 30-дневный досудебный арест счетов подозреваемых чиновников и их близких родственников, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ужшкммт в интервью.

"В борьбе с коррупцией, как мы считаем, необходимы и кардинальные законодательные изменения. Следственный комитет вновь предлагает вернуться к обсуждению вопроса о введении конфискации как меры уголовного наказания. Полагаю, что именно она будет являться той важнейшей составляющей всей системы противодействия коррупции, которая обеспечит неотвратимость имущественной ответственности коррупционеров. (...) Предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставляющие возможность следователю с согласия руководителя и до получения решения суда о наложении ареста блокировать счета подозреваемых, обвиняемых и их близких родственников сроком на 30 суток", - цитирует газета Бастрыкина.

Сейчас по законодательству разрешается изъятие имущества, переданного родственникам и другим близким, только в том случае, если установлено, что они знали о его преступном происхождении.

По словам Бастрыкина, по уголовным делам о коррупции государству удалось возместить почти 3 млрд рублей. Арест на имущество был наложен на сумму в 18 млрд рублей.