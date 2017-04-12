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Пресс-секретарь Белого дома извинился за сравнение Асада с Гитлером

Опубликовано 12.04.17 11:03 Пресс-секретарь Белого дома извинился за сравнение Асада с Гитлером

В США потребовали уволить пресс-секретаря Дональда Трампа за сравнение Асада с Гитлером.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер  в интервью телекомпании CNN принес извинения за то, что сравнил предположительно имевшую место в сирийской провинции Идлиб химическую атаку с действиями Адольфа Гитлера, передает ТАСС.

"Я пытался обратить внимание на ужасающие действия, которые (президент Сирии Башар) Асад предпринял в отношении собственного народа на прошлой неделе, использовав химическое оружие и газ, и я по ошибке использовал некорректное и бестактное сравнение с холокостом", - сказал Спайсер, заявив о недопустимости подобного сравнения.

"Я приношу ужшкммт извинения, поступить так было ошибкой", - отметил представитель Белого дома. Отвечая на вопрос ведущего, перед кем именно он извиняется, Спайсер подчеркнул, что речь идет о всех, кого оскорбили его высказывания, включая людей, переживших холокост.

Ранее Спайсер, выступая на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме, заявил, что, несмотря на все ужасы Второй мировой войны, США и Германия не применяли в ней химическое оружие. "Мы не использовали химические вооружения во Второй мировой войне. И даже кому- то столь подлому, как Гитлер, не приходило в голову применять химические вооружения", - сказал пресс-секретарь, комментируя предполагаемое использование химоружия в сирийской провинции Идлиб, ответственность за которое Вашингтон возложил на сирийские власти.

На это высказывание позже, как сообщает NBC News, отреагировали в том числе генеральный директор Центра взаимоуважения Анны Франк Стивен Гольдштейн и лидер национальных меньшинств Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси. Оба они, по данным издания, потребовали от президента США Дональда Трампа уволить Спайсера, напоминает РБК.

«Шону Спайсеру теперь не хватает честности, чтобы служить в качестве пресс-секретаря Белого дома, и президент Трамп должен уволить его немедленно», — заявлял Гольдштейн.

Пелоси, в свою очередь, отмечала, что своей должности представитель американского лидера должен лишиться в связи с тем, что, «в то время как еврейские семьи по всей Америке отмечают Песах, главный пресс-секретарь Белого дома преуменьшает ужасы холокоста». «Президент должен немедленно отречься от заявлений своего пресс-секретаря», — также сообщала лидер национальных меньшинств, поясняя, что либо Спайсер говорит за Трампа, либо президент должен был лучше думать, прежде чем нанять его.​
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