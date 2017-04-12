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Семерых легкоатлетов из России допустили к международным стартам под нейтральным флагом

Опубликовано 12.04.17 09:41 Семерых легкоатлетов из России допустили к международным стартам под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила семи российским легкоатлетам выступать на международных стартах в этом сезоне под нейтральным флагом.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение, согласно которому 7 легкоатлетов из России смогут выступать на международных соревнованиях. Они смогут возобновить выступления под нейтральным флагом, передает РЕН-ТВ.

Разрешения получили чемпион мира в беге с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков, чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина, Илья Мудров, Сергей Широбоков, Даниил Цыплаков, Яна Смердова и Ольга Мулина.

Заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике Иоланда Чен в эфире «Спорт FM» прокомментировала ситуацию о допуске российских спортсменов до международных ужшкммт соревнований.

«Я очень ждала, когда разрешат выступать нашим спортсменам. Сергей Шубенков и Мария Кучина никак не провинились, а наоборот проявляли себя лишь с лучшей стороны в нашем виде спорта.

В этой ситуации, я бы вообще не употребляла словосочетание «нейтральный флаг». Здесь речь идёт о международных турнирах Гран-при, где спортсмены представляют исключительно самих себя.

Индивидуальные заявки на выступление под нейтральным флагом подали более 80 российских спортсменов.

Из-за допингового скандала Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована и российские спортсмены не могу выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. При этом они имеют право подать индивидуальную заявку в IAAF для участия в международных турнирах под нейтральным флагом.

Ранее к международным стартам под нейтральным флагом были допущены Анжелика Сидорова, Кристина Сивкова, Алексей Сокирский, Дарья Клишина и Юлия Степанова.
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