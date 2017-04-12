Трамп назвал Асада животным и обвинил Россию в проблемах Сирии

Также Трамп отметил, что не сожалеет о ракетных ударах по Сирии.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство поддержкой, которую Россия оказывает сирийскому правительству, передает РИА Новости.

"(Президент России Владимир) Путин поддерживает человека (президента Сирии Башара Асада — ред.), который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", — сказал Трамп в интервью Fox Business.

Виновником нынешней ситуации в Сирии является Россия, поддержавшая сирийского президента Башара Асада, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его цитирует ИА REGNUM.

«Если бы Россия не пошла и не ужшкммт поддержала это животное, проблемы бы не было», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, нанесенный Пентагоном ракетный удар по авиабазе «Шайрат» в Сирии был необходим. Более того, атаковать Сирию следовало раньше: это должен был сделать предшественник Трампа — 44-й президент США Барак Обама.

Комментируя ракетный удар, Трамп отметил, что все, что произошло, — плохо как для России, так и для всего мира.

«Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы… прямо в центр людской толпы, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног, видно, что это [сделано] животным», — сказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "декламирование мантр" о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта. Для поиска его мирного разрешения были запущены женевский процесс и астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского. Песков подчеркнул, что поиск решения должен вестись именно в рамках этих процессов, альтернативы которым нет.