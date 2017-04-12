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Тиллерсон спросил у G7, почему США должна волновать Украина

Опубликовано 12.04.17 08:56 Тиллерсон спросил у G7, почему США должна волновать Украина

Госсекретарь США заявил, что Белый дом поставит интересы страны на первый план.

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон во время встречи со своими коллегами - министрами иностранных дел стран-членов "большой семерки" в Италии - спросил у них, почему США должен волновать конфликт на Украине.

Как отмечает "Российская Газета" со ссылкой на западные источники, глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил журналистам по итогам встречи, что Тиллерсон открыто задал вопрос: "Почему американские налогоплательщики должны быть обеспокоены Украиной, которая в течение последних трех лет раздираема сепаратистским конфликтом?"

Тем ужшкммт самым Тиллерсон четко дал понять, что новая администрация США при президенте Дональде Трампе будет менее вовлечена в дела на международной арене, нежели это было ранее. Также госсекретарь США заявил союзникам, что Белый дом поставит интересы США на первый план.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Тиллерсона за непризнание «аннексии Крыма» и поддержку страны накануне американо-российских переговоров в Москве.
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