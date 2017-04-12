 
TOP 10

1 "Скучно, девочки": Путин оценил действия США в Сирии

2 "Папа, я живой": отец убийцы Вороненкова сделал сенсационное заявление (ВИДЕО)

3 Три взрыва у автобуса "Боруссии" в Дортмунде: матч ЛЧ с "Монако" отменен (ФОТО)

4 Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Москву (ФОТО, ВИДЕО)

5 «Ювентус» разгромил «Барселону» в 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

6 В США пассажира силой выволокли из самолета из-за нехватки мест для сотрудников авиакомпании (ВИДЕО)

7 Мэр Красноуфимска предложил помянуть жертв теракта в Питере "зажигательным смехом" (ВИДЕО)

8 Налоговый инспектор избил до полусмерти сотрудницу бара (ВИДЕО)

9 СМИ: Диана Шурыгина госпитализирована с психическим расстройством

10 Тарасов выложил в Instagram ФОТО с голой Костенко в бане

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 12 апреля 2017: прогноз экспертов - отношения РФ и США продолжат давить на рубль

Опубликовано 11.04.17 23:43 Курс доллара на сегодня, 12 апреля 2017: прогноз экспертов - отношения РФ и США продолжат давить на рубль

Курс валют на сегодня, 12 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 12 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился опустился на 44 копейки - до 60,30 рубля, курс доллара на 12 апреля 2017 был понижен решением регулятора на 43 копейки - до 56,95 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 43,81 копейки - до 58,46 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, цены на сырую ужшкммт нефть продолжили расти на волне геополитической напряженности на Ближнем Востоке: к концу торгов марка Brent  выросла на один процент, до 55,77 доллара за баррель.

Вместе с тем фондовый рынок остается под давлением, как и рубль: инвесторы пребывают в ожидании итогов переговоров главы Госдепа США Тиллерсона в России и развития событий вокруг обострения ситуации в Сирии.

Козловский отмечает, что на этом фоне в течение недели продолжится фиксация прибыли по длинным позициям по рублю, дополнительное давление оказывают слухи о законопроекте, поступившем в Конгресс США о запрете на инвестиции в российские ОФЗ, что так же негативно отразится на спросе на российские бумаги.

"На наш взгляд не стоит ожидать внезапного потепления в отношениях между Россией и США, давление на российский рынок и в частности на рубль продолжится. Неделя пройдет под эгидой фиксации прибыли, к пятнице вполне вероятно движение доллара к 60 рублям, евро - к 62", - цитирует эксперта "Российская Газета".
Другие материалы по этой теме

Эксперты: рубль становится жертвой геополитической напряженности

Эксперты: доллар и евро получат мощный стимул для роста

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга