Курс доллара на сегодня, 12 апреля 2017: прогноз экспертов - отношения РФ и США продолжат давить на рубль

Курс валют на сегодня, 12 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 12 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился опустился на 44 копейки - до 60,30 рубля, курс доллара на 12 апреля 2017 был понижен решением регулятора на 43 копейки - до 56,95 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 43,81 копейки - до 58,46 рубля.

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По словам руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, цены на сырую ужшкммт нефть продолжили расти на волне геополитической напряженности на Ближнем Востоке: к концу торгов марка Brent выросла на один процент, до 55,77 доллара за баррель.

Вместе с тем фондовый рынок остается под давлением, как и рубль: инвесторы пребывают в ожидании итогов переговоров главы Госдепа США Тиллерсона в России и развития событий вокруг обострения ситуации в Сирии.

Козловский отмечает, что на этом фоне в течение недели продолжится фиксация прибыли по длинным позициям по рублю, дополнительное давление оказывают слухи о законопроекте, поступившем в Конгресс США о запрете на инвестиции в российские ОФЗ, что так же негативно отразится на спросе на российские бумаги.

"На наш взгляд не стоит ожидать внезапного потепления в отношениях между Россией и США, давление на российский рынок и в частности на рубль продолжится. Неделя пройдет под эгидой фиксации прибыли, к пятнице вполне вероятно движение доллара к 60 рублям, евро - к 62", - цитирует эксперта "Российская Газета".