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СМИ узнали о планах Укарины по освобождению Крыма десантниками в 2014-м

Опубликовано 11.04.17 11:06 СМИ узнали о планах Укарины по освобождению Крыма десантниками в 2014-м

Незадолго до проведения референдума в Крыму на полуострове должен был высадиться украинский десант.

В Генштабе ВСУ разрабатывали план проведения десантной операции в Крыму с целью недопущения аннексии Крыма. Об этом в интервью изданию "Украинской правде" рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

 По словам генерала, 1 марта 2014 года он вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления Виктором Назаровым предложил "вариант реагирования на ситуацию в Крыму".

 "Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие маневры", —заявил Муженко.

 По ужшкммт его словам, 95-я бригада ВСУ должна была перехватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом. Ей на подмогу планировалось отправить морских пехотинцев.

 Он отметил, что украинские десантники уже начали готовиться к операции, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины блокировал инициативу.

 Крым стал регионом РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе плебисцита 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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