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Новости Новороссии на сегодня, 11 апреля 2017: Порошенко собирается конфисковать уголь у Донбасса

Опубликовано 11.04.17 08:45 Новости Новороссии на сегодня, 11 апреля 2017: Порошенко собирается конфисковать уголь у Донбасса

Новороссия, новости сейчас: соответствующий вопрос украинский президент обсудит на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Украинский президент Петр Порошенко планирует обсудить на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о конфискации угля, который был добыт на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления представителя главы государства в парламенте Ирину Луценко.

"Президент сказал, что на Совете национальной безопасности и обороны следующий вопрос, который он будет выносить, — о возможной конфискации угля (с Донбасса)", — подчеркнула Луценко.

Как писал TopNews, в начале 2017 года бывшие ужшкммт участники военных действий в Донбассе и некоторые депутаты Рады заблокировали несколько участков грузового железнодорожного сообщения с Донбассом. По мнению участников блокады, нельзя торговать с самопровозглашенными республиками запрещено, а все перевозки будут рассматриваться в качестве контрабанды.
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