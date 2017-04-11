Новороссия, новости сейчас: соответствующий вопрос украинский президент обсудит на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Украинский президент Петр Порошенко планирует обсудить на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о конфискации угля, который был добыт на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления представителя главы государства в парламенте Ирину Луценко.

"Президент сказал, что на Совете национальной безопасности и обороны следующий вопрос, который он будет выносить, — о возможной конфискации угля (с Донбасса)", — подчеркнула Луценко.

Как писал TopNews, в начале 2017 года бывшие ужшкммт участники военных действий в Донбассе и некоторые депутаты Рады заблокировали несколько участков грузового железнодорожного сообщения с Донбассом. По мнению участников блокады, нельзя торговать с самопровозглашенными республиками запрещено, а все перевозки будут рассматриваться в качестве контрабанды.