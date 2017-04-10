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В Госдуму внесен законопроект о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

Опубликовано 10.04.17 12:13 В Госдуму внесен законопроект о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

Соответствующий законопроект предложил Виталий Милонов.

Депутат Виталий Милонов внес на рассмотрение Госудпрственной думы РФ законопроект, предусматривающий запрет доступа к социальным сетям детям младше 14 лет. Соответствующий документ был опубликован на сайте Госдумы. 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в последнее время в СМИ участились сообщения о подростках, покончивших жизнь самоубийством после вступления в так называемые "группы смерти" в соцсетях Также автор законопроекта также отмечает, что через социальные сети "трудные" подростки оказывают негативное ужшкммт влияние на своих сверстников. В качестве примера Милонов привел скандальную участницу ток-шоу "Пусть говорят" Диану Шурыгину.

"В целях профилактики и борьбы с подобными явлениями проектом федерального закона предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста", — говорится в тексте документа.

Также депутат предложил установить порядок регистрации пользователей социальных сетей путем предъявления документа, удостоверяющего личность.
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